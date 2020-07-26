РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил жителей округа с Днем Военно-морского флота.

«От всего сердца поздравляю с памятным днем ветеранов Флота, моряков-подводников, моряков-пограничников, всех, кто причастен к благородной военно-шефской работе и хранит глубокие традиции славных защитников Заполярья, Дальневосточных рубежей нашей Родины!» - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.



Он отметил, что для подольчан, чья жизнь связана с Лиинахамари и Вилючинском, где несли службу пограничный сторожевой корабль «Подольск» и атомный подводный крейсер «Подольск», это дата особенная.





