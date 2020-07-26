РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил представителей сферы торговли и ветеранов с профессиональным праздником и поблагодарил за результативную работу сотрудников недавно открывшегося в микрорайоне Климовск магазина «Евроспар» ООО «ЮгАгроТранс».

В России 25 июля отмечали День работника торговли. Пестов в рамках субботнего контроля благоустройства микрорайонов округа познакомился с деятельностью недавно открывшегося в микрорайоне Климовск на улице Красной магазина «Евроспар» ООО «ЮгАгроТранс». Это уже третий магазин сети на территории округа.

«Поздравил сотрудников магазина, а в их лице всех работников торговли округа и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил за результативную работу. Убедился, что формат (магазина - ред.) отвечает современным требованиям, предъявляемым сегодня покупателями: высокий уровень обслуживания, широкий ассортимент товара, полуфабрикатов, собственное производство выпечки, салатов, первых и вторых блюд, организация их продажи в розницу. Предусмотрены скидки для отдельных категорий покупателей», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

В настоящее время на территории Подольска осуществляют деятельность порядка трех тысяч стационарных объектов розничной торговли, 370 объектов нестационарной торговли, пять рынков, 45 торговых центров и комплексов, более 250 магазинов международных и федеральных сетей, уточнил глава округа.

Пестов отметил, что развивается система социально ориентированных предприятий – в округе 174 магазина, где сегодня можно получить пятипроцентную «Социальную скидку Подмосковья». Более 23 тысяч работников торговли ежедневно своим трудом вносят достойный вклад в экономическое развитие городского округа Подольск, его социальной инфраструктуры.

«В профессиональный праздник от души желаю работникам торговли новых профессиональных достижений, доброго здоровья, благополучия и семейного счастья!» — поздравил Пестов.