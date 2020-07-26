РИАМО - 26 июл. В Московской области за прошедшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 248 человек, за весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
В Подмосковье за время эпидемии более миллиона жителей прошли ПЦР-исследование на определение Covid-19.
Для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах региона сохраняется масочный режим.
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Текстовая трансляция
26 ИЮЛЯ
- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.
- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.
- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.
- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.
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