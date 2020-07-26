РИАМО - 26 июл. В Московской области за прошедшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 248 человек, за весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Московской области еще 248 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45 252 заболевших», — отмечается в материале.

В Подмосковье за время эпидемии более миллиона жителей прошли ПЦР-исследование на определение Covid-19.

Для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах региона сохраняется масочный режим.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.