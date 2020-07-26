РИАМО - 26 июл. Девять экоцентров столицы начали проводить экскурсии и мастер-классы по предварительной записи с ограниченным количеством участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для москвичей специалисты Мосприроды подготовили более 60 новых очных мероприятий», - рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, те, кто интересуется флорой и фауной, присоединятся к экскурсиям, мастер-классам, квестам, просмотрам выставок, посещению лекций и другим мероприятиям.

Гости экошколы «Кусково» смогут не только прогуляться по экотропе, но и провести лабораторный анализ разных образцов. Кроме того, новый лекционный материал поможет в подготовке к олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Когда в столице разрешат массовые мероприятия, в экоцентре начнутся музыкальные концерты.

Участники квеста дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» проверят свои знания об обитателях и истории лесопарков. Семьи с детьми старше 14 лет могут подать заявку по электронной почте — ecopros.izm@gmail.com.

Познакомиться со всеми видами уток в зеленых зонах столицы можно на квесте на Черном озере в Зеленограде. Запись по номеру: +7 (499) 735-55-56. С 20 июля в Битцевском лесу открылась выставка «Осторожно! Ядовитые растения!».

Посмотреть на саженцы для столичных садов можно в Бирюлевском дендропарке. Кроме того, на территории природно-историческом парка «Измайлово» появились уже свыше 50 рисунков участников акции «ПаркАрт».

В материале отмечается, что за четыре месяца, проведенные на удаленке, сотрудники Мосприроды провели порядка 1700 разных мероприятий. С возвращением работы в офлайн-формат часть ограничений все же сохраняется. Это касается, например, количества участников в экскурсионных группах. Кроме того, необходимость соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты также сохраняется.