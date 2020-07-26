РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В парке подмосковных Люберец пройдет фестиваль близнецов 1 августа, сообщается в Instagram-аккаунте «Клуба активных мам Люберец».

«Совсем скоро состоится всеми любимый летний фестиваль «Счастье вДвойне».Это уникальный фестиваль для близняшек, двойняшек, тройняшек и даже четверняшек возрастом от 0 до 99 лет, а также для всех их родных и близких! На фестивале «Счастье вДвойне» в этом году будет ожидать гостей прекрасный аниматор с неповторимой шоу-программой, жители смогут сделать на память красивые фотографии с нашими любимыми фотографами, получить памятные подарки, а также поучаствовать в квесте и различных мастер-классах!» - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет 1 августа в 11:00 в парке «Наташинские пруды» у белой сцены. Регистрация на фестиваль обязательна! Запись открыта в Instagram-аккаунте @naduwa_n.