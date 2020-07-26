РИАМО - 26 июл. По предварительным данным, в аварии на 24-м километре МКАД на юге столицы пострадал один человек, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«На 24-м километре МКАД столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, один человек пострадал», - рассказал собеседник агентства.

Авария произошла на МКАД в районе Орехово-Борисово Южное рядом с Каширским шоссе. В грузовой автомобиль врезалась легковушка.