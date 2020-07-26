РИАМО - 26 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил состояние очистных сооружений на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

«Поэтапно завод реконструируется. <...> На месте морально, физически устаревшего завода, который выбрасывал в атмосферу огромное количество <...> вредных веществ, год за годом <...> завод меняет экологическую ситуацию. <...> Улучшается и сама продукция. <...> Состояние очистных сооружений сейчас идеальное», — рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что район Капотня был комплексно благоустроен в прошлом году. В частности, работы коснулись набережной Москвы-реки и парковой зоны.

«По каждому району составлена программа специальная, согласованная с депутатами, с жителями. Этап за этапом будем ее реализовывать. Понятно, что в этом году объемы были уменьшены в силу пандемии», — добавил Собянин.