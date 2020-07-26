РИАМО - 26 июл. В столице среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 за месяц составляет около минус 0,57%, за прошедшие сутки подтверждено 683 новых случая заражения, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве.

«49,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Москве выявлено 237 947 случаев инфицирования Covid-19.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.