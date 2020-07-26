РИАМО - 26 июл. В столице на бесплатный тест на коронавирус записались уже порядка 50 тысяч человек, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня записалось на тестирование около 50 тысяч человек. Это большой объем», - рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Мэр отметил, что количество желающих пройти бесплатный тест на Covid-19 в столице будет нарастать. При этом, несмотря на снижение числа госпитализаций, коронавриус Москву пока не покинул.

«У многих москвичей сегодня уже выработался иммунитет к коронавирусу. <...> Нужно соблюдать требования <...> к той же торговле, в транспорте, на предприятиях», - добавил Собянин.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.