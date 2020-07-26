РИАМО - 26 июл. В столице за прошедшие сутки выявили 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве.

В мегаполисе за прошедшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 306 пациентов, общее число выздоровевших составило 174 721.

За сутки в городе умерли девять человек с Covid-19, за весь период эпидемии скончались 4 398 пациентов.

В России за сутки зафиксировали 5 765 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 812 485 случаев инфицирования, скончались 13 269 пациентов, вылечились 600 250 человек.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.