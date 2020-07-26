РИАМО - 26 июл. Минувшая неделя обошла по объемам продаж аналогичную неделю прошлого года в столице, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Торговля пережила непростые времена. Сегодня она восстанавливается. Если взять неделю в неделю прошлого года, то эта неделя, прошедшая неделя, <...> уже по объему превысила даже объемы 2019 года», - сказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в сфере торговли в столице занято более 1 миллиона человек.

По словам мэра, в Москве в период пандемии удалось не допустить ситуации, когда из-за паники и ажиотажа на полках в магазинах не было продуктов.