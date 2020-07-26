РИАМО - 26 июл. У дома номер 43 в деревне Клетки городского округа Лотошино нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке поступило 25 июля в 11:29. Снаряд взят под охрану сотрудниками полиции.

«Уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 28 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

К участию в операции были привлечены пять человек и две единицы техники.