РИАМО - 26 июл. В столице за прошедшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 306 пациентов, за весь период пандемии врачи города вылечили более 174,5 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721», — сказала вице-мэр.

После лечения врачи с помощью специальных исследований проверяют у пациента отсутствие инфекции. Те, кто должен находиться под наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могу стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто проходит лечение от Covid-19. Подробнее узнать об этом можно по телефону: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.