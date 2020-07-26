РИАМО - 26 июл. По программе «Чистая вода» малые населенные пункты Подмосковья начали оснащать водозаборными узлами (ВЗУ), сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уже мелкие, маленькие населенные пункты оснащаем ВЗУ. Когда приходит чистая вода в Ногинск, в Орехово-Зуево, Павловский Посад, Балашиху, в другие территории - Талдом, все это, безусловно, очень важно», — сказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Реализация программы «Чистая вода» началась в Московской области в 2014 году. Она направлена на обеспечение жителей Подмосковья качественной питьевой водой.