РИАМО - 26 июл. С 1 января 2021 года в Подмосковье перестанут действовать все свалки, вместо накопления мусор будет поступать на комплексы по переработке отходов (КПО), сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«КПО открыты, а свалки закрыты. Последние перестанут функционировать с 1 января 2021 года», — сказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что весь мусор в регионе будет перерабатываться.

В Московской области было 39 полигонов в черте городов. На них не существовало никакой технологии — ни сепарации, ни переработки.

В Подмосковье работы по рекультивации мусорных полигонов начались в 2017 году. За это время рекультивировали полигоны «Быково», «Дубна Левобережная», «Электросталь», «Каширский», «Аннино», завершаются работы на полигоне «Кучино». В 2020 году планируют рекультивировать 12 полигонов, а по 13 объектам разработать проектную документацию.