РИАМО - 26 июл. В День военно-морского флота в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем составит порядка плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в Москве — плюс 23 - плюс 25 (градусов – ред.), по области — плюс 20 - плюс 25 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, метеоусловия в воскресенье будет определять теплый атмосферный фронт. Давление поднимется до 751 миллиметра ртутного столба, а скорость ветра не привесит 3-8 метров в секунду. Влажность воздуха составит порядка 50%. В целом погодные условия оцениваются как комфортные.