РИАМО - 26 июл. После случая с прорывом насыпной дамбы из-за обильных осадков в Рузском округе принято решение проверить все потенциально опасные для подтоплений участки, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всю технику стянули с юга и востока на западные территории (Подмосковья - ред.) для того, чтобы своевременно откачивать. <...> Также я дал команду проверить внимательно с экспертами <...> все потенциально опасные участки, чтобы какие-то превентивные меры реализовать в случае продолжения обильных осадков», - рассказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в работах по ликвидации последствий подтоплений в Рузском округе, в восстановлении дорог и дамбы задействовали порядка 700 человек, которые работали круглосуточно. Помощь оказали и тем жителям, чьи дома пострадали из-за обильных осадков.

«Кто потерял дома, мы выплатили деньги — по два миллиона (рублей – ред.). Кто получил ущерб — по 300 тысяч (рублей - ред.)», — отметил Воробьев.