РИАМО - 26 июл. За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве.

За весь период эпидемии в городе умерло 4 398 пациентов с Covid-19.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

Для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах города нужно носить маски и перчатки. Масочный режим на улицах столицы отменили.