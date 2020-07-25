РИАМО - 25 июл. Итальянский клуб «Милан» в ближайшее время вступит в официальные переговоры по трансферу футболиста столичного клуба «Локомотив» Алексея Миранчука, сообщает Газета.ru.
Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Нобель Арустамян.
«Отмечается, что вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как черно-красные отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником клуба — Стефано Пиоли», — отмечается в материале.
Новый тренер заинтересован в российском игроке.
В текущем сезоне серии А «Милан» находится на шестой строчке, их рейтинг в турнирной таблице составляет 60 очков.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии