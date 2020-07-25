РИАМО - 25 июл. За сутки в Московский метрополитен поступило свыше 600 заявок на участие в фокус-группе для тестирования чат-бота, это финальный этап разработки помощника, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Наши пассажиры самым активным образом откликнулись на призыв участвовать в грядущем тестировании чат-бота. За сутки, прошедшие с момента объявления о начале тестирования, мы получили около 600 заявок – это больше половины всей фокус-группы, которую необходимо набрать. Мы посмотрим на активность участников и, возможно, увеличим фокус-группу», — сказал представитель пресс-службы метро.

В ответном письме на заявку каждому участнику расскажут, какая задача перед ним стоит. Ответ может занять некоторое время, до нескольких дней. Самых активных участников ждут тематические карты «Тройка».

Не в первый раз пассажиры столичного метро занимаются тестированием проектов. Ранее горожане проводили тест приложения «Метро Москвы» и присылали отклики, замечания и пожелания. Их сейчас обрабатывают эксперты.

Подобные тестирования помогают сделать сервисы максимально удобными для пользователей. Во время закрытых тестов специалисты получают реальную картину и возможность доработать продукт.