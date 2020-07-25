РИАМО - 25 июл. За сутки в Московский метрополитен поступило свыше 600 заявок на участие в фокус-группе для тестирования чат-бота, это финальный этап разработки помощника, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.
В ответном письме на заявку каждому участнику расскажут, какая задача перед ним стоит. Ответ может занять некоторое время, до нескольких дней. Самых активных участников ждут тематические карты «Тройка».
Не в первый раз пассажиры столичного метро занимаются тестированием проектов. Ранее горожане проводили тест приложения «Метро Москвы» и присылали отклики, замечания и пожелания. Их сейчас обрабатывают эксперты.
Подобные тестирования помогают сделать сервисы максимально удобными для пользователей. Во время закрытых тестов специалисты получают реальную картину и возможность доработать продукт.
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