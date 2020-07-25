РИАМО - 25 июл. Популярная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что путешествовала по России на поезде, ей посчастливилось совершить путешествие по «мифической Транссибирской магистрали», передает Федеральное агентство новостей.
Орейро отметила, что расстояние от Москвы до Владивостока огромное — девять тысяч километров. Она опубликовала в Instagram архивные фото из своей поездки.
Артистка завела Instagram совсем недавно – первая публикация появилась 5 июля. Она рассказала, что решила завести страницу, поскольку не знала, чем занять себя на карантине.
При этом на сегодня на нее уже подписались 315 тысяч человек, а ее аккаунт был удачно верифицирован.
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