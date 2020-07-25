РИАМО - 25 июл. Португальские ученые разработал первую в мире маску, нейтрализующую коронавирусную инфекцию Covid-19, передает Газета.ru.

Созданием маски занимались специалисты из института молекулярной медицины в Лиссабоне.

«Специальное покрытие нейтрализует коронавирус при его контакте с тканью, заявили в институте. Там добавили, что маска является многоразовой», - говорится в сообщении.

При этом нейтрализующий коронавирус эффект сохраняется у маски даже спустя 50 стирок.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.