РИАМО - 25 июл. Московский футбольный клуб ЦСКА планирует усилить три позиции в предстоящее трансферное окно, передает Газета.ru.

По некоторым данным, армейцы хотят купить нового центрального защитника, опорного полузащитника и нападающего.

«В данный момент есть определенность с форвардом — им может стать 21-летний аргентинец Адольфо Гайч», - говорится в сообщении.

При этом клуб не хочет расставаться с нынешними лидерами. Покинуть клуб могут лишь игроки, не получавшие достаточного игрового времени.