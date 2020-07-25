РИАМО - 25 июл. Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и известный актер Олег Тактаров оценил победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA 107, сообщает Газета.ru.

«Выиграл человек, у которого нет партера. Вчера лежала такая длинная сосиска, у которой часть лежит внизу, а часть вверху. То есть сосиска лежит горизонтально, но состоит из двух частей. Одна — длинные, красивые, стройные и прекрасные ноги, которые бездействовали», — сказал Тактаров.

По словам спортсмена, Емельяненко выглядит на 50 лет, хотя ему всего 38-39 лет.

Поединок между спортсменами Исмаиловым и Емельяненко состоялся 24 июля.