РИАМО - 25 июл. Психолог Наталья Малышева объяснила, что родители несут в свои семьи модель поведения детского опыта, то есть то, как общались и обращались мама и папа с ними, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ребенок — это личность со своей правдой и острым восприятием критики. Вспомните себя. Отрицание всего, что говорят, особенно того, на чем настаивают взрослые. Мы пытаемся предупредить, защитить, уберечь от ошибок. Но если хочешь вырастить полноценного успешного человека — позволь ему быть собой», — сказала Малышева.

Она добавила, что нужно дать детям возможность пройти свой путь и набить собственные шишки, получить опыт. А родители должны наблюдать и давать советы, когда их об этом просят.

Чтобы ребенок попросил совет, нужно построить доверительные, дружеские отношения. Специалист советует не ругать и не критиковать ребенка.

«Очень грустно наблюдать, когда мамаша в магазине орет на шкодного, активного ребенка: «Дурак, идиот, угомонись, замолчи!» В такие моменты я обычно спокойно спрашиваю родителя: «А кто породил этого идиота?» Действует волшебно — мамаша замолкает. Дорогие родители, ваши дети — ваше порождение», — объяснила Малышева.

Она отметила, что поведение детей – это зеркальное отражение поведения родителей, взаимодействия отца и матери с друзьями, родственниками и социумом.

После того, как ребенок скопировал поведение родителей, он начинает добавлять что-то от себя.

«И, естественно, если он накопил исключительно отрицательные качества, то от себя он прибавит совсем не положительные», — подчеркнула эксперт.

Специалист считает, что нельзя применять насилие в отношении детей, так как насилие порождает насилие. Во взрослой жизни ребенок осознает свою силу и даст сдачи. Ответная реакция может быть не только физической, но и моральной.

Малышева заключила, что с детьми, как в огороде: что взрастишь, то и получишь.