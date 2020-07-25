РИАМО - 25 июл. Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направит предложение в правительство и Роспотребнадзор определить требования к дистанционному обучению, сообщает Федеральное агентство новостей.

После перехода на онлайн-обучение, по опросам министерства здравоохранения РФ, у школьников начались проблемы со здоровьем.

«31%, то есть каждый третий имеет компьютерно-зрительный синдром. Это жжение, двоение, мушки, резь в глазах», — сказал замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Владислав Кучма.

Из-за неготовности к онлайн-обучению школьники читали учебную литературу с телефонов. Из-за этого некоторые из них чуть не лишились зрения.

По опросам, 25% учеников проводили за компьютером свыше шести часов ежедневно, что в три раза больше нормы, которую установила Всемирная организация здравоохранения.

«ВОЗ и большинство экспертов сводят их к двум часам в день для учащихся. Это совокупно, включая школьную и домашнюю нагрузку. Но большинство людей это не соблюдает», — отметил председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

По словам куратора РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Инны Жоголевой, работа за компьютерами может вызвать выделения из глаз, также она отметила, что, когда ребенок сидит долгое время неподвижно, он накапливает в себе эмоции и агрессию.

Согласно опросам, 55% детей заметили снижение физической нагрузки.

«Я считаю, это огромная цифра. В некоторых случаях с детьми не было родителей целый день. Отмечался перенос подготовки домашнего задания на ночное время. Сдвигались часы ночного сна, что отрицательно сказывалось на нервно-психическом состоянии ребенка. Ребенок плохо спит, неуравновешен, нет отдыха, есть переутомление, астенизация, вот в чем проблема!» — объяснила Кусайко.

В России 10 миллионов детей до 14 лет, которые активно пользуются Интернетом.

Ученые Национального медицинского исследовательского центра выяснили, что у школьников с 1 по 11 классы тревожные функциональные отклонения выросли на 15%, миопия и заболевания органов зрения увеличились в разы. Патология возрастает от 1 к 11 классу в 16 раз.

«Персональным компьютером в школе суммарно на всех уроках можно пользоваться 40 минут. В день — 80. Старшеклассникам в школе — 70 минут, мы предлагаем час. Суммарно дома — 170. Если вы пользуетесь дома несколькими гаджетами, время использования каждого из них должно входить в суммарное. Складывать это нельзя. Если мы сложим время занятий дома и в школе, получится 240 минут», — сказал Кучма.

Чтобы у школьников не было проблем со здоровьем, Кусайко предложила разработать требования к домашним помещениям для обучения и включить их в Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«В законе есть рекомендации касательно помещений для детей в дошкольных учреждениях и школах. Но как таковых норм не существует. Поэтому санитарные правила должны быть дополнены требованиями к помещению в домашних условиях», — подчеркнула сенатор.