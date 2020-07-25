РИАМО - 25 июл. В рамках проекта «#Природа на удаленке» в период с 27 июля по 2 августа пользователей социальных сетей ждут различные активности и лекции, москвичей в режиме онлайн познакомят с обитателями столичных природных территорий, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

«Мы подготовили для наших подписчиков интересные лекции о различных обитателях природных территорий. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Специалисты «Мосприроды» познакомят горожан с редкой птицей коростель, покажут, как выглядит стрекоза дозорщик-император и расскажут, чем интересен заяц-русак», — рассказал представитель ведомства.

Уже 27 июля специалисты природных территорий «Кузьминки-Люблино» поделятся редкой фотонаходкой — на лугу в высокой траве была замечена коростель. Эту скрытную птицу из Красной книги города сложно увидеть: коростель предпочитает бегать в высокой луговой траве и взлетает лишь в случае крайней опасности. Но крик ее знаком каждому, кто ходил летом по некошеному лугу — ее громкие скрипучие звуки слышны даже за километр.

Позже, 29 июля, специалисты природно-исторического парка «Косинский» расскажут о краснокнижной стрекозе дозорщике-императоре. Насекомое достигает размера в 60 миллиметров, а размах крыльев у него — до 50 миллиметров. Благодаря крупным размерам, ярко-зеленой груди и синему брюшку ее легко узнать даже на расстоянии.

В тот же день день жители столицы могут послушать лекцию о краснокнижном о зайце-русаке, который был замечен в Серебряном бору. Это крайне редкое для Москвы животное. Зайцу присвоена первая категория в Красной книге. Летом его сложно отличить от зайца-беляка, но у первого более стройное телосложение и длинные уши с хвостом, а вот окраска в теплое время года и у того, и у другого буро-серого цвета.

«На предстоящей неделе горожане узнают про можжевельник обыкновенный, дневную бабочку переливницу малую, сфагнум магелланский, ерша обыкновенного, чирка-трескунка и купальницу европейскую», - говорится в сообщении.

В профиле онлайн-проекта департамента природопользования и охраны окружающей среды «Красная книга Москвы» @moscowredbook в соцсети Instagram будут и дальше рассказывать о редких представителях флоры и фауны столицы.