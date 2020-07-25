РИАМО - 25 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил футболистов ФК «Химки» за игру с командой «Зенит».
«Ребята, молодцы! Спасибо за игру и самоотдачу, если «Зенит» и мог победить, то только так! Поздравляю «Зенит», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
В субботу состоялся матч «Зенита» и «Химок» за Кубок России по футболу. Команда из Санкт-Петербурга обыграла подмосковный клуб со счетом 1:0. Решающий пенальти пробил нападающий Артем Дзюба.
Матч проходил в Екатеринбурге.
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