РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске в понедельник начнется сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно будет приобрести продукты, садовый инвентарь и одежду, она продлится по 2 августа, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске с 27 июля по 2 августа пройдет сельскохозяйственная ярмарка на улице Большая Серпуховская, 19. На ярмарке в широком ассортименте представят продукты питания и товары народного потребления, сельскохозяйственную продукцию, садовый инвентарь, спецодежду и товары бытового значения, необходимые для ведения садово-дачного хозяйства», - говорится в сообщении.

Ярмарка проводится с целью реализации товаров повседневного спроса, ремесленнической продукции и товаров народного промысла, продуктов питания. В ней примут участие владельцы личных подсобных хозяйств из Московской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской, Владимирской и других областей.