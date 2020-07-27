РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. В понедельник Перинатальный центр Мытищинской городской клинической больницы начинает проведение персональных дней открытых дверей, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Они будут проходить в будние дни с 10 до 14 часов. Для того, чтобы записаться, необходимо оставить свой контактный номер телефона в директе Instagram-аккаунта МГКБ. Перинатальный центр также организует онлайн-дни открытых дверей», - говорится в сообщении.

Перинатальный центр МГКБ располагается по адресу: улица Коминтерна, владение 24, строение 2. Телефон: +7 (495) 122-25-20.