РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске в понедельник пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника», в ходе которой организации и жители могут сдать электролом, сообщила «РИАМО в Подольске» исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

«По многочисленным просьбам жителей Подольска в понедельник вместе с администрацией городского округа Фонд рационального природопользования проводит акцию по сбору отслужившей техники на переработку. С 10:00 до 13:00 у ТЦ «Галерея» (пересечение улицы Свердлова и бульвара Юности) на парковке состоится акция по сбору на переработку отработавшей электронной и электрической техники «Школа утилизации: электроника», - сказала Кудзагова.

На утилизацию будут принимать любое оборудование: от холодильников и стиральных машин до телефонов, проводов и наушников. Весь электролом максимально экологично переработают в экотехнопарке Фонда рационального природопользования в Люберцах.

Организации Подольска также могут принять участие в акции, для этого надо зарегистрироваться на сайте фонда. Для бюджетных организаций (школ, больниц, центров соцзащиты, домов культуры и любых других) и органов власти бесплатна и сама утилизация, и подготовка актов технического состояния, необходимых для списания оборудования.

Такая программа работает в Подмосковье уже пятый год при поддержке министерства имущественных отношений, министерства образования и министерства экологии и природопользования Московской области.

В 2020 году для поддержки бизнеса в непростых экономических условиях фонд распространил программу и на коммерческие организации: теперь они могут сдавать технику на утилизацию по символической цене - 1 копейка за кубометр. Подробная инструкция по участию в программе размещена по ссылке.

Электронные отходы — самый быстрорастущий поток отходов в мире. В 2018 году в мире было выброшено 48,5 миллиона тонн электролома. К 2050 году эта цифра может вырасти в разы. Хотя на электронный мусор приходится всего 2% всех твердых отходов в мире, он составляет 70% токсичных отходов.

Мониторы, платы, разъемы, схемы содержат мышьяк, кадмий, свинец, ртуть. Корпуса техники производят из трудноразлагаемого пластика, который разлагается более 500 лет. Провода (поливинилхлорид) выделяют при разложении и горении хлор, диоксины. Уже с 1 января 2021 года захоронение отходов электронного и электрического оборудования в России запрещено.