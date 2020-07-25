РИАМО - 25 июл. Ученые из университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия изобрели средство, которое может диагностировать у человека коронавирусную инфекцию и обнаруживать антитела к нему, сообщает РИА Новости.

Миниатюрное устройство сделано из тончайших проводников, его покрывает слой золота.

«Оно (устройство – ред.) способно реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого им излучения. При этом искусственный интеллект анализирует реакцию детектора и определяет, какое именно вещество находится в крови пациента», — отмечается в материале.

На поверхность детектора наносят реагент, восприимчивый к коронавирусу. Когда на детектор попадают частицы вируса он меняет распространяемый свет. Это можно уловить через камеру мобильного телефона.

Ученые считают, что с появлением устройства будет возможно создавать обширные базы данных зараженных коронавирусной инфекцией, их пополнение будет происходить с помощью облачного хранилища.

Пандемия Covid-19 охватила многие страны, во всем мире выявлено около 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, 640,6 тысячи пациентов скончались, 9,1 миллиона выздоровели.

В России зафиксировано 806 720 случаев инфицирования, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192 пациента.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.