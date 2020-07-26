РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье ко Дню Военно-морского флота в сквере Поколений на большом экране покажут военно-морской парад, также в этот день откроют выставку и устроят концерт в парке, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В воскресенье в Подольске отметят День Военно-морского флота, профессиональный праздник военных моряков и офицеров. С 12:00 праздничный концерт солистов и духового оркестра Подольской филармонии будет проходить в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. На нем зрители услышат полюбившиеся мелодии разных лет.

«В сквере Поколений установят большой экран, на котором с 10:00 до 13:00 будет транслироваться военно-морской парад из Санкт-Петербурга, прямые включения из других городов РФ и концерт. В 14:00 в этот же день в Подольском выставочном зале откроется тематическая выставка «Подольчане на защите Отечества в 1941-45 годах». Участие в ней примут практически все учреждения культуры, по работе с молодежью, музеи и Подольское отделение Союза художников России. Выставка продлится с 26 июля до 13 сентября 2020 года», - говорится в сообщении.

Подольские зрители также увидят на экране в сквере Поколений архивные кадры, рассказывающие об истории развития дружеских связей между округом и подшефным сторожевым кораблем в поселке Лиинахамари Печенгского района Мурманской области, самой крайней точке морской границы России у Баренцева моря. Там служат моряки-пограничники, подольчане впервые приехали к ним в 1996 году, а затем еще приезжали не раз.

На экране покажут концерт с песнями про моряков, дружбу и героизм в годы Великой Отечественной войны. Это Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова, Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и другие популярные исполнители Советского Союза, современной России с лучшими песнями о море, флоте, моряках.