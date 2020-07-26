РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет субботник по уборке пикниковых зон в лесопарке «Сосновый бор», сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске пройдет большой субботник по уборке пикниковых зон. Убирают лесопарк «Сосновый бор», сбор в 11:00 во дворе дома №2 на улице Объездная дорога возле ЖК «Весенний», - говорится в сообщении.

Все участники акции получат месяц бесплатного интернета от провайдеров ООО «ПТК», а также сервисные карты «Леруа Мерлен» и бонусные карты «Мой Глобус». Весь необходимый инвентарь (перчатки, мешки для мусора, грабли и лопаты) можно будет получить на местах сбора.