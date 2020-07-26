РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье начнется открытый чемпионат по пляжному волейболу среди мужчин, в нем примут участие 16 пар спортсменов, он продлится по 23 августа, сообщается в группе «Подольская федерация волейбола [Official Group]» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в воскресенье состоится первый рейтинговый тур открытого чемпионата по пляжному волейболу среди мужчин. Второй тур - 16 августа, финал - 23 августа. Число заявок ограничено 16 парами», - говорится в сообщении.

Призовой фонд составляет 50% от общего взноса за тур. Все участники турнира получают рейтинговые очки. В финальном туре ранжирование пар будет согласно рейтингу.

Для участия в турнире необходимо прислать заявку в электронном виде на почту parfenov@volleypod.ru (заявка есть в группе в соцсети «ВКонтакте») и оплатить взнос 600 рублей с пары, взносы принимаются по факту в день турнира.

Турнир будет проходить на Красногвардейском бульваре, 48В, рядом с Park Club «Лемешово».