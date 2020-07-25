РИАМО - 25 июл. Температура выше плюс 22 градусов продержится в столице до конца июля, сообщила в субботу РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура (на следующей неделе - ред.) будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов», - рассказала Позднякова.

По ее словам, ночные температуры будут выше, чем были зафиксированы в ближайшие сутки. В дни с большим количеством осадков температура окажется в районе плюс 22 - плюс 24 градусов. В более сухие дни, 29 и 30 июля, температура достигнет отметки в плюс 25 - плюс 27 градусов.

Позднякова также добавила, что в целом до конца июля в столице будет вполне комфортная погода в пределах климатической нормы.