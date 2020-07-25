РИАМО - 25 июл. В Москве на сегодня действует уже 33 электробусных маршрута, накануне транспорт нового поколения начал курсировать по четырем столичным маршрутам – № т61, 31, 393, 733, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сегодня автобусы на электротяге ходят в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и на северо-западе города.

«Маршрут № т61 работает на северо-западе Москвы – от Карамышевской набережной до МЦК Панфиловская. На северо-востоке электробусы ходят по двум маршрутам от Осташковской улицы: №31 до метро «Бибирево», №393 до остановки «Комбинат «Лира» – Пенсионный фонд». На западе электрические автобусы следуют по маршруту №733 от Крылатского до Аминьево», - говорится в сообщении.

Электробусы появились на улицах Москвы в 2018 году. С тех пор они перевезли 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров.