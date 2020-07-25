РИАМО - 25 июл. В Москве на сегодня действует уже 33 электробусных маршрута, накануне транспорт нового поколения начал курсировать по четырем столичным маршрутам – № т61, 31, 393, 733, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Сегодня автобусы на электротяге ходят в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и на северо-западе города.
Электробусы появились на улицах Москвы в 2018 году. С тех пор они перевезли 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров.
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