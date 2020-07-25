РИАМО - 25 июл. В Приокско-Террасном заповеднике в Серпухове появились похожие на грибы подъельники, которые также называют вертляницей обыкновенной, они обитают во влажных смешанных и хвойных лесах, сообщается на сайте заповедника.

«Ученые много лет думали, что подъельник паразитирует на корневой системе находящихся рядом деревьев, но с годами мнение изменилось. Сейчас считают, что это скорее тройной симбиоз — растений, микроскопических грибов и деревьев, где каждый получает необходимые вещества и делится ими с другими», — отмечается в материале.

Из-за этого симбиоза подъельник может создавать «ведьмины круги» или «круги Фей».

Растение бледно-желтоватого цвета лишено красок и похоже на гриб. Его листья напоминают чешуйки-треугольники. У подъельника мощная корневая система, надземные побеги существуют только для размножения. Кисти из 3-8 цветков, поникшие на одну сторону, выпрямляются во время цветения. После этого образуются коробочки, где сформированы похожие на пыль семена.

В народе подъельник называют подъельницей, уразной траво, уединенницей.