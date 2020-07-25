РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Для жителей подмосковных Люберец спортсменка провела в парке комплексную тренировку, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт Московской области».

В субботу в Парке сказок поселка Томилино прошла открытая тренировка, организованная РОО «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке группы компаний IP-HOME –«Парковый спорт». Мероприятие провела фитнес-инструктор по спортивным направлениям «суставная гимнастика» и «здоровая спина» Марина Кабаева.

«Началась открытая тренировка с разминки, где опытная спортсменка постаралась максимально размять суставы, на которые приходится основная нагрузка в повседневной жизни. После этого началась силовая тренировка на все группы мышц без отягощений собственным весом», - говорится в сообщении.

Отдельное внимание лидер РОО «РосМолСпорт Московской области» в конце тренировки уделила восстановительным упражнениям на каждый день для спортсменов с любым уровнем подготовки. Спортивное мероприятие прошло на радостной и позитивной ноте. Самое активное участие в нем принимали самые юные посетители Парка сказок.