РИАМО - 25 июл. Главному врачу Красногорской городской больнице №1 Константину Соболеву вручили коробки с медицинскими экранами и адаптерами для ношения масок, которые изготовило иркутское предприятие ООО «СА Пластик», говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области.

Мероприятие было организовано Национальной ассоциацией заслуженных врачей при содействии уполномоченного по правам человека в Московской области.

«В церемонии мероприятии также приняли участие: советник губернатора Московской области Нина Суслонова, замминистра областного Минздрава Светлана Лазарева, замглавы городского округа Красногорск Игорь Тельбухов и другие приглашенные гости и эксперты», — отмечается в материале.

Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей Виктор Егоров рассказал, что специалисты провели экспертизу экранов и адаптеров. Они соответствуют необходимым требованиям, СИЗ более высокого качества, чем у зарубежных аналогов.

«Не запотевают, их легко и продолжительное время можно носить. Они не преломляют свет. Вручить медикам Красногорской больницы №1 коробки с масками мы решили, потому что они приняли на себя большую нагрузку и были одними из лидеров в лечении тяжелых пациентов, пострадавших от Covid-19», — объяснил Егоров.

В ходе мероприятия Суслонова поблагодарила предпринимателя из Иркутской области Владимира Кононова за помощь врачам региона. Средства индивидуальной защиты, по словам советника губернатора, были переданы Красногорской больнице не случайно. Медики учреждения под руководством Соболева проявили себя в тяжелый период борьбы с Covid-19.

«Подвиг, сравнимый с военным временем. В кратчайшие сроки были брошены все силы и средства. Врачи работали круглосуточно. Не отходили от тяжелых больных и принимали потоком новых со всей области», — сказала Суслонова.

Власти Подмосковья сделали все, чтобы обеспечить врачей СИЗ, вопрос был на контроле у губернатора. Московская область стала одной из первых, где медработники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Методы лечения, которые были применены в условиях пандемии, дали хорошие результаты сохранения жизни и здоровья людей. Действительно, потери были минимальны. И мы, конечно, благодарим сегодня всех медицинских работников за их самоотверженный труд. За отдачу и работу в трудных условиях. Благодарю организаторов за эту замечательную акцию», — сказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова отметила, что охрана и борьба за здоровье – это конституционное право людей. Она добавила, что возникшие в условиях пандемии проблемы удалось быстро решить.

«Красногорская больница под руководством Константина Соболева мужественно приняла на себя удар, успешно справилась с поставленной задачей на высоком профессиональном уровне. Предприниматели, которые подключились и не остались в стороне, заслуживают большого уважения. К счастью, есть много тех, кто принял решение переориентировать свой бизнес, чтобы помочь врачам и обществу. Таких примеров много», — подчеркнула Семенова.

Она также сказала, что такие акции для системы здравоохранения необходимы, несмотря на то, что страна возвращается на привычные рельсы после острой фазы пандемии.

Замглавы городского округа Красногорск по социальной сфере Игорь Тельбухов отметил, что во время эпидемии коронавирусной инфекции администрация Красногорска оперативно организовала работу по размещению в гостиницах врачей, прикомандированных в Красногорск, и горячее питание для них и дежурных бригад скорой помощи.

«Но не только администрация оказывала помощь. И наши депутаты, и простые люди, и бизнес-сообщество, представители которого закупали и дарили медицинским работникам средства индивидуальной защиты. Мы гордимся тем, что наши врачи награждены правительственными наградами. А самому Константину Эдуардовичу Соболеву присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», — добавил Тельбухов.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.