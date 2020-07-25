РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил работников торговли с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, благополучия, процветания.

Ружицкий сказал, что в четвертую субботу июля в России отмечают День работника торговли, с древних времен эта отрасль играет важную роль в экономической жизни страны. Он поздравил всех, причастных с профессиональным праздником.

«Многие из вас работали во время пандемии коронавируса, занимались благотворительностью, помогая самым нуждающимся. Искренне благодарен вам за это! Надеюсь, что все трудности позади, и предприятия совсем скоро вернутся к привычной работе! Успехов вам, здоровья, благополучия, процветания, благодарных покупателей!» - написал Ружицкий на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что порядка 10 тысяч человек работают в сфере торговли в городском округе Люберцы.