РИАМО - 25 июл. Телеведущий и врач Александр Мясников сказал, что отучить водителей пользоваться мобильным телефоном за рулем можно повышением штрафов, сообщает Газета.ru.

«Что же делается у нас?! В мобильниках все: пишут, читают, смотрят ролики, видеозвонки и прочее! Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины «не здесь»: едет косо, медленно, виляет», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что штраф за использование телефона за рулем составляет всего лишь 500 рублей, а должен быть 10 тысяч рублей. При повторном нарушении, по словам врача, нужно лишать прав.

Он добавил, что во Франции за использование телефона за рублем лишают прав.