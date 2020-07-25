РИАМО - 25 июл. В Москве в Парке Горького прошел выпускной, в рамках которого выступили более 100 популярных среди молодежи артистов, также на празднике прошли Тесла-шоу и стенд-ап, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

В празднике выпускников приняли участие 10 тысяч школьников и 5 тысяч сопровождающих.

«Под утро в Парке Горького завершился грандиозный праздник для выпускников – его посетили более 15 тысяч человек. Ребят поздравили порядка 100 популярных артистов, а в полночь прогремел салют. Мы присоединяемся к поздравлениям и надеемся, что этот день надолго останется в памяти выпускников», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Для выпускников выступали Тима Белорусских, NILETTO, Zivert, #2Маши, Дискотека Авария и другие. Кроме того, к окончившим школу ученикам обратились актриса Лиза Арзамасова, ведущий «Comment Out» и «Галилео» Владимир Маркони и актриса Анна Хилькевич.

Стендап-комики смешили ребят, площадка «Фантазия #Мечтай» порадовала их театрализованными представлениями и тематическими фотосессиями. На площадке «Коммуникация #Общайся» организовали интеллектуальную битву «Квиз, плиз!» и популярно шоу «Comment Out. Выпускной edition».

Для любителей музыки и искусства на празднике были площадки «Искусство #Твори» и «Экология #Береги». На последней выпускники провожали школу под звуки джаза.

Одной из самых посещаемых была площадка «Наука #Открывай», на которой робот предсказывал выпускникам их будущую специальность.

На выпускном были соблюдены все эпидемиологические нормы: перед праздником территорию парка продезинфицировали, для сотрудников Роспотребнадзор провел инструктаж, весь персонал прошел тестирование, всех участников и организаторов протестировали на коронавирус.

На входе в парк организовали бесконтактную термометрию, в парке разместили стойки с антисептиками для обработки рук.

Пожарную безопасность выпускникам обеспечили 200 сотрудников столичного МЧС и добровольных пожарных. Они были обеспечены сумками дозорных, которые оснащены первичными средствами пожаротушения и аптечками.

На воде о безопасности школьников позаботились пять катеров Государственной инспекции по маломерным судам и МПГСС на водных объектах, а также пожарный корабль.

Перед проведением праздника выполнено 400 профилактических мероприятий: обследования объектов, тренировки, инструктажи и консультации.

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25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.