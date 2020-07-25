РИАМО - 25 июл. В Подмосковье и столице прошедшая ночь стала самой холодной в этом месяце, температура опустилась до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Прошедшая ночь была самой холодной самого жарком месяца года. В Москве температура понижалась до 8-10 градусов и только в центре города было на пару градусов теплее», — отмечается в материале.

В Подмосковье на востоке температура опустилась до плюс 4 градусов. Утром столбики термометра показывали плюс 6-9 градусов.

Южный ветер несет в Московский регион теплый воздух, температурный режим приблизится к норме уже этой ночью.

В ночь на 26 июля в столице ожидается плюс 13-15 градусов, а Подмосковье – плюс 12-17 градусов.