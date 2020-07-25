РИАМО - 25 июл. Актер и директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий проведет годовщину смерти своего отца — легендарного поэта и актера Владимира Высоцкого — в музее памяти, сообщает Nation News.

«Я не люблю в этот день ходить на кладбище, потому что там очень много народу. Люди начинают делать со мной селфи. Я предпочитаю ходить в другой день. Если только ранним утром, часов в 7 я проеду мимо», — сказал Никита Высоцкий.

Он отметил, что весь день будет находиться в музее Владимира Высоцкого, а также добавил, что в этот день не планируется вечера памяти музыканта.

Он подчеркнул, что в музее запрещены большие мероприятия. В соответствии с санитарными нормами будет вестись прием посетителей. Гости учреждения должны будут соблюдать дистанцию.

«Будет обычный день. Музеи работают в субботу, и я буду работать», — сказал директор.

Все мероприятия, связанные с годовщиной смерти Высоцкого, пройдут онлайн. Музей и Институт русского языка проведут марафон памяти на YouTube.