РИАМО - 25 июл. На территории Подмосковья на 26-27 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области предупреждение из-за грозы будет действовать с 14:00 26 июля до 11:00 27 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Смоленской, Брянской и Липецкой областей Центрального Федерального округа.

В Московском регионе 26 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь и гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но при грозе он может усиливаться до 15 метров секунду. Температура воздуха составит 22-24 градуса тепла.

В ночь на 27 июля прогнозируется переменная облачность и местами небольшой дождь. Подует ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. Днем также возможен небольшой дождь, переменное направление ветра сохранится. Столбики термометров покажут плюс 22-24 градуса.