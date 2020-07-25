РИАМО - 25 июл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря в Москве, игумению Феофанию продать Mercedes Benz S-класса стоимостью 9,5 миллионов рублей, который находится у нее в собственности, передает Газета.ru.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — отметил официальный представитель Российской православной церкви Владимир Легойда.

Патриарх неоднократно призывал всех священнослужителей и монашествующих не пользоваться роскошными автомобилями, а необходимые для работы транспортные средства регистрировать на обители.