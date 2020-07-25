РИАМО - 25 июл. В Дмитровском округе на первом километре трассы А-107 столкнулись пять машин, один человек пострадал, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Произошло столкновение грузового автомобиля Scania и четырех легковых», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ДТП на Московском малом кольце пострадал один человек, он был госпитализирован. Информация об аварии поступила в 10:00.