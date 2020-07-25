РИАМО - 25 июл. Бригада медиков из Москвы вылетела в Хабаровск для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В бригаду вошли 19 столичных медиков — врач-хирург, пульмонолог, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медсестры-анестезисты, врачи лабораторной диагностики, рентгенологи, эпидемиолог, а также специалист кислородно-газификационной службы, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Ее возглавил заместитель главного врача по хирургической помощи Госпиталя для ветеранов войн №1 Сергей Андреев.

«Основными целями и задачами московской бригады станут изучение эпидемиологической ситуации в регионе и разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Бригады будут посещать Covid-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей», - говорится в сообщении.

У медицинской бригады есть все необходимое для начала работы на месте. В скором времени также будет направлен медицинский груз, в который входят пульсоксиметры, анализаторы кислотно-щелочного состояния, аппараты искусственной вентиляции легких, для неинвазивной вентиляции легких, экспресс-тесты.

Дополнительно направят средства индивидуальной защиты — 500 тысяч защитных костюмов, 5 тысяч защитных очков, 500 тысяч медицинских масок и 100 тысяч респираторов, а также 59 тысяч упаковок медикаментов.

С мая 2020 года по поручению мэра столицы Сергея Собянина мультидисциплинарные бригады московских врачей посетили Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кроме того, столичные бригады врачей были направлены в Казахстан.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.