РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили семь новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 108 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

«В Люберцах выявили за сутки семь случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 108 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 334 случая заражения. В Дзержинском выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 575.

В Подмосковье за сутки выявили 148 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.