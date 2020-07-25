РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили семь новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 108 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
«В Люберцах выявили за сутки семь случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 108 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 334 случая заражения. В Дзержинском выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 575.
В Подмосковье за сутки выявили 148 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Текстовая трансляция
25 ИЮЛЯ
- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.
- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.
- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.
- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.
- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.
- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.
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